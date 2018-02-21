تعليم بيشة يحقق في اعتداء قائدة روضة على معلمة

أبها(صدى):

أعلنت الإدارة التعليمية في بيشة، اليوم الأربعاء، التحقيق بشأن شكوى معلمة ضد قائدة إحدى الروضات الحكومية، تفيد فيها بتعرضها للضرب والتهجم مما أصابها بسحجات على الساعد الأيمن وألم في الكتف.

وقالت المعلمة الشاكية: ” قائدة الروضة ضربتني بملف كان بيدها واعتدت علي، مما تسبب في سحجات وألم، وقد تقدمت بشكوى للتعليم والشرطة، وأطالب بإنصافي ” .

منجانبه، قال المتحدث الرسمي باسم تعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي، لازالت القضية منظورة ولم تتضح الرؤية بشأن تفاصيلها ومدى مصداقية ما ورد في الشكوى.

وأضاف ” السبيعي ” : سيتم تشكيل فريق من الإدارة للوقوف على حيثيات الواقعة وسماع الأطراف المعنية.