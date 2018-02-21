طفلة تعاني بمتلازمة داون تصبح عارضة أزياء

نورة الشهري (صدى):

استعانت حملة River Island الإعلانية والمتخصصة في الملابس ، بالطفلة ​كورا بيشوب​، وهي تعاني طفلة صغيرة من متلازمة داون وتبلغ من العمر 6 سنوات، لتكون عارضة أزياء للحملة .

حيث تستعين الحملة الإعلانية للشركة في هذه الحملة بالأطفال الذين لديهم مجموعة من الإعاقات بما في ذلك متلازمة داون والشلل الدماغي ومشاكل الإبصار، وتأتي الحملة الإعلانية للشركة في احتفاليتها بعيد تأسيسها الثلاثين.

و رشحت مؤسسة ” زيبيدي ” Zebedee Management agence والمتخصصة في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، كورا بعد أن أعجبت بها الشركة وبابتسامتها بشكل خاص.