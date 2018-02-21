تمديد تكليف عددًا من المسؤولين بوزارة التعليم

عادل الحربي (صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة التعليم ، مبارك العصيمي ، إن نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي ، أصدر مجموعة من القرارات تقضي بتمديد تكليف عدد من المسؤولين ، اليوم الأربعاء .

وأشار ” العصيمي ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن نائب الوزير ” العاصمي ” ، أصدر قرارًا بتمديد تكليف الدكتور عيسى الرميح لمدة عام ، مديرًا للمدارس السعودية في الخارج .

وأضاف متحدث الوزارة ، أن ” العاصمي ” ، أصدر قرارًا بتمديد تكليف الدكتور عبدالحميد المسعود لمدة عام ، كمدير عام للنشاط الطلابي بالوزارة ، بالإضافة إلى تمديد تكليف الدكتور عبدالله العفيص لمدة عام ، مديرًا عامًا لرعاية الموهوبين .

واستطرد أن نائب وزير التعليم أصدر قرارًا يقضي بتمديد تكليف الأستاذ عيدالكريم الجربوع لمدة عام ، مديرًا عامًا للاختبارات والقبول .