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تمديد تكليف عددًا من المسؤولين بوزارة التعليم

تمديد تكليف عددًا من المسؤولين بوزارة التعليم
عادل الحربي (صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة التعليم ، مبارك العصيمي ، إن نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي ، أصدر مجموعة من القرارات تقضي بتمديد تكليف عدد من المسؤولين ، اليوم الأربعاء .

وأشار ” العصيمي ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن نائب الوزير ” العاصمي ” ، أصدر قرارًا بتمديد تكليف الدكتور عيسى الرميح لمدة عام ، مديرًا للمدارس السعودية في الخارج .

وأضاف متحدث الوزارة ، أن ” العاصمي ” ، أصدر قرارًا بتمديد تكليف الدكتور عبدالحميد المسعود لمدة عام ، كمدير عام للنشاط الطلابي بالوزارة ، بالإضافة إلى تمديد تكليف الدكتور عبدالله العفيص لمدة عام ، مديرًا عامًا لرعاية الموهوبين .

واستطرد أن نائب وزير التعليم أصدر قرارًا يقضي بتمديد تكليف الأستاذ عيدالكريم الجربوع لمدة عام ، مديرًا عامًا للاختبارات والقبول .

 


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