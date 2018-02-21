سيارة مشبوهة تتسبب في إخلاء مبنى قرب البيت الأبيض

واشنطن(صدى):

أخلت قوات الأمن الأمريكية، اليوم الأربعاء، مبنى إداريا حكوميا بالقرب البيت الأبيض وأغلقت الشوارع المجاورة وأبعدت المشاة اليوم، بعد العثور على سيارة مشبوهة في المنطقة.

وكتب الأمن الرئاسي على حسابه في ” تويتر ” ، أنه أغلق منطقتين مجاورتين للبيت الأبيض أمام المارة، فيما تحدث شهود عن منع موظفين فدراليين من دخول مبنى المكتب التنفيذي الجديد.

وأوصت السلطات نحو 100 من موظفي البيت الأبيض بالبقاء في إحدى الحدائق المجاورة قبل أن تسمح لبعضهم بدخول مجمع البيت الأبيض، في وقت وصلت فيه 12 سيارة طوارئ على الأقل إلى محيط السيارة المشبوهة.