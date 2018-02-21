وصفة بسيطة تفقدك 6 كيلو جرام في أسبوع

متابعات(صدى):

يمكن للنساء اللواتي يرغبن بخسارة نحو 6 كيلوغرامات في منطقة البطن خلال أسبوع، اتباع هذه الوصفة البسيطة:

مكونات الوصفة:

فنجان من الكركم

فنجان من الزنجبيل المبشور

فنجان من قشر الليمون المبشور

فنجان من قشر البرتقال المبشور

فنجان من القرفه البودرة

طريقة التناول:

تُمزج المكونات كلها قبل وضعها في زجاجة مياه ليتر ونصف وتحفظ في الثلاجة.

قبل النوم يجب غلي فنجان صغير من الماء ووضع ملعقة من المزيج في الفنجان.

يترك الفنجان 5 دقائق ثم تتم تصفيته وعندها يمكن تناوله.