وصفة بسيطة تفقدك 6 كيلو جرام في أسبوع
يمكن للنساء اللواتي يرغبن بخسارة نحو 6 كيلوغرامات في منطقة البطن خلال أسبوع، اتباع هذه الوصفة البسيطة:
مكونات الوصفة:
فنجان من الكركم
فنجان من الزنجبيل المبشور
فنجان من قشر الليمون المبشور
فنجان من قشر البرتقال المبشور
فنجان من القرفه البودرة
طريقة التناول:
تُمزج المكونات كلها قبل وضعها في زجاجة مياه ليتر ونصف وتحفظ في الثلاجة.
قبل النوم يجب غلي فنجان صغير من الماء ووضع ملعقة من المزيج في الفنجان.
يترك الفنجان 5 دقائق ثم تتم تصفيته وعندها يمكن تناوله.
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