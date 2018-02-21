بالصور.. الأمر بالمعروف بالليث تنفذ حملة توعوية عن بر الوالدين

إبراهيم الزهراني(صدى):

في إطار الحملة التوعوية عن بر الوالدين والتي ينفذها فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة والمعتمدة من مقام إمارة منطقة مكة المكرمة، نفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الليث الحملة التوعوية عن بر الوالدين تحت شعار (ففيهما فجاهد) في الكلية الجامعية بالليث (بنين).

وشهد البرنامج حضورا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

كما اشتمل البرنامج على معارض توجيهية ووسائل توعوية تحث على بر الوالدين وتحذر من العقوق.

من جانبه أكد فضيلة رئيس هيئة محافظة الليث د. حسن بن محمد البركاتي أن الحملة أحد برامج مبادرات مشروع كيف نكون قدوة.

وأشار الشيخ البركاتي على حرص ومتابعة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري على تنفيذ خطة التوعوية والتوجيه والتي تحقق تطلعات معالي الرئيس العام الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

