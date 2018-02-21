العمل: صرف حساب المواطن للمستفيد بأثر رجعي عند قبول الاعتراض

عادل الحربي(صدى):

قال المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية والاجتماعية، خالد أبا الخيل، إن حساب المواطن اكتشف حالات لم تفصح عن الدخل الحقيقي لها وبالتالي تأثرت أهليتهم واستحقاقهم للدعم.

وأضاف ” أبا الخيل ” ، خلال مداخله لقناة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنه يجري مراجعة دورية لضمان توافق البيانات المسجلة من المستفيدين مع الجهات الأخرى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية والاجتماعية، أن حساب المواطن مرتبط بعدة جهات ويتم في كل دورة تغيير قيمة الدعم بالنقصان أو الزيادة في حال تغيرت حالة المستفيد المالية، مشيرًا إلى أن الصرف يقوم بأثر رجعي لكل من ثبت صحة اعتراضاتهم.