مريم حسين ترد على اتهامها بالإساءة للسعوديات

أماني الغامدي(صدى):

اتهم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة المغربية مريم حسين بالاساءة للفتاة السعودية عقب بث مشاهد من مسلسل “ صيف بارد ” .

وقالت مريم حسين : كثر الكلام عن مسلسل “ صيف بارد ‬” ، من تأليف الكاتبة السعودية سارة العلوي والمقتبس من رواية ” سعوديات‬ ” ، ‏حيث أن هناك كثيراً من ضعاف النفوس حاولوا تشويه فكرة العمل وخلق تصّور بأنني أُسيء إلى بنات السعودية العزيزات على قلبي.

واضافت: ولكن الحقيقة أنّ دور ‫مريم حسين‬ هو لمقيمة عربية عاشت في السعودية فقط، ولكن هناك من يسعى جاهدا الى تشويه العمل وتشوية صورة الفتاة السعودية باقتصاص مقاطع صغيرة من المسلسل، وتأليف كلام لا يمتّ الى قصته بأيّ صلة.

وتابعت: والحقيقة ان رواية سعوديات منشورة ومصرّح لها من وزارة الإعلام ” ، مؤكدة أنّ العمل “ لا يسيء الى أيّ دولة او جنسية ” ، فهو مسلسل لا يقصد به الإساءة إلى اي دولة او جنسية و‏طاقم العمل والممثلات من الخليج والعالم العربي، فلا تنجرفوا خلف المغرضين الذين يحاولون الإساءة لحبيباتي بنات السعودية بخلق القصص ولأكاذيب وتشويه سمعه السعوديات والمبتعثات وفتحوا باب للشامتين من أعداء الوطن بانجرافهم خلف الإشاعات.