لقطات نادرة لخادم الحرمين الشريفين مع إخوانه في ” عرضة الجنادرية “

علي القحطاني (صدى):

تداول رواد التواصل الاجتماعي، صورًا نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في نسخ سابقة من مهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية ” .

وأظهرت الصور خادم الحرمين الشريفين مؤديًا العرضة النجدية رفقة إخوانه الملوك وأولياء العهد السابقين رحمهم الله.

وتفاعل العديد من رواد التواصل الاجتماعي تويتر، مع الصور، حيث أعاد نشرها الحساب الرسمي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية ” .

وكان خادم الحرمين الشريفين قد شرف أمس الثلاثاء حفل العرضة الذي شهده جمع من أفراد الأسرة المالكة.