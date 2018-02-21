العثور على أسلحة تركها مسلحو القاعدة بوادي المسيني في اليمن

فهمي محمد(صدى):

أكد محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني،اليوم الأربعاء، أن قوات النخبة بإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة في وادي المسيني، غرب مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت المطلة على بحر العرب.

وأضاف ” البحسني ” ، أن فرقا هندسية تمكنت من نزع مئات الألغام التي زرعها مسلحو القاعدة في الوادي مع بدء العملية العسكرية، مشيرًا إلى أن قوات النخبة تعمل حاليا على تأمين الوادي في حين تتولى وحدة المداهمات اقتحام أحد الكهوف، التي لجأ إليه مسلحو التنظيم بعد طردهم من وسط الوادي.

وجاء العثور على الأسلحة عبارة عن عبوات ناسفة وقذائف هاون وذخائر، بعد تطهير الوادي من مسلحي تنظيم القاعدة الإرهابي في عملية ” الفيصل ” العسكرية، وحققت نجاح استراتيجي، إذ قطعت الشريان الرئيسي للقاعدة للتزود بالإمدادات والأسلحة، التي تأتيها عبر البحر.