الاطفال يشاركون في ” مناداة ” الصقور في جناح الشمالية

سعيد العجل(صدى):

حضيت ” فقرة تدريب الطير للانقضاض على (الشلو ) على مسرح الفعاليات بمشاركة الاطفال .بأعجاب زوار جناح منطقة الحدود الشمالية المشارك بالمهرجان الوطني للتراث و الثقافة ” الجنادرية 32 .

ويقول : الصقار نواف الحازمي ان الطير المسمى ” نواف ” طير مدرب كباقي الطيور التي يدربها أصحابها على المناداة.

حيث يوضع الطير أمام الجمهور ويوضع الطير على يد أحد الأطفال الزائرين في مسرح الفعاليات ثم يقوم الطفل على المسرح بمناداة الطير بأسمه فيحلق باتجاة (الشلو ) ويقف على يد الطفل الآخر .

الجدير بالذكر ان جناح الحدود الشمالية في مهرجان الجنادرية 32 يحتوي على الكثير من الفعاليات الترفيهية والشعبية والتي تعرض فلكلور المنطقة وتراثها خلال فترة المهرجان كذلك يحتوي على عدة اركان للتعليم والجامعة والصحة وشركة معادن وهيئة السياحة والصقور .