خبير سياسي: سفير قطر المطرود من غزة يبدو كان عامل بناء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لسفير قطر المطرود من غزة ، وهو يحاول التصرف كعامل بناء ، ويتفقد الأعمال البنائية بفلسطين .
ونشر أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط هذا المقطع ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، حيث علق عليه ساخرًا ” يبدو كان عامل بناء قبل ان يكون سفير… سفير نظام قطر المطرود من غزة يتصرف كـ عامل بناء ويتفلسف على المهندسين في فلسطين المحتلة ” .
وتابع قائلًا ” تصرف السفير كعامل بناء إيراني وليس مندوب لنظام قطر ..يذكر أن نظام الدوحة اشترط ان يكون الإسمنت من شركة تابعة لجيش إسرائيل ” .
😲يبدو كان عامل بناء قبل ان يكون سفير…
•سفير نظام #قطر المطرود من #غزة يتصرف كـ عامل بناء ويتفلسف على المهندسين في #فلسطين المحتلة.
تصرف السفير كعامل بناء إيراني وليس مندوب لنظام #قطر .
•يذكر ان نظام الدوحة اشترط ان يكون الـ"إسمنت" من شركة تابعة لجيش #إسرائيل . #امجد_طه pic.twitter.com/pct8lmlr5a
— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) ٢١ فبراير، ٢٠١٨
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