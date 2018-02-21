خبير سياسي: سفير قطر المطرود من غزة يبدو كان عامل بناء

طلال الضوي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لسفير قطر المطرود من غزة ، وهو يحاول التصرف كعامل بناء ، ويتفقد الأعمال البنائية بفلسطين .

ونشر أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط هذا المقطع ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، حيث علق عليه ساخرًا ” يبدو كان عامل بناء قبل ان يكون سفير… سفير نظام قطر المطرود من غزة يتصرف كـ عامل بناء ويتفلسف على المهندسين في فلسطين المحتلة ” .

وتابع قائلًا ” تصرف السفير كعامل بناء إيراني وليس مندوب لنظام قطر ..يذكر أن نظام الدوحة اشترط ان يكون الإسمنت من شركة تابعة لجيش إسرائيل ” .