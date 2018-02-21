تحذير أمريكي من التعامل مع شركات سلاح روسية

موسكو(صدى):

وجهت الخارجية الأمريكية، تحذيرًا لدول العالم، من التعامل التجاري مع شركات روسية لتصنيع السلاح، زاعمة أنها تمكنت مؤخرًا من إحباط صفقات خططت لها موسكو، تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار.

حيث قالت هيذر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء: ” إن الولايات المتحدة تحذر دول العالم من التعامل التجاري مع شركات سلاح روسية وتحاول ثنيها عن ذلك، وذلك بناء على مقتضيات ” القانون بشأن التصدي لخصوم أمريكا عبر العقوبات ” ، الذي تم تبنيه الصيف الماضي، والذي يشدد العقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية ” .

فيما أوضحت ” نويرت ” ، أن جميع البعثات الدبلوماسية الأمريكية حول العالم، كانت قد تلقت توجيهات ببذل الجهود، من أجل إقناع الحكومات الأجنبية بالتراجع عن التعاون مع روسيا، خاصةً مع شركات قطاعها الصناعي العسكري، وبالتحذير أيضًا من أن أي حكومات ومؤسسات وأشخاص تثبت مخالفتهم لمقتضيات القانون المذكور، سيكونون عرضة للعقوبات الأمريكية.