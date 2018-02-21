إزالة مصنعين طوب مخالفين بمكة

حسين العلي(صدى):

أغلقت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة مصنعين للطوب في منطقة الحسينية، بعد ضبط العديد من التجاوزات التشغيلية والمخالفات الصحية والبيئية في المصنعين .

وقال المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعيه إن البلدية شكلت فرقة بمشاركة شاكر العبدلي من قسم الاسواق وفهد الحازمي من قسم المراقبة، وكذلك بمشاركة العديد من الجهات كالأرصاد وحماية البيئة والضبط الإداري وإدارة الثروة المعدنية وإدارة المرور ، وذلك ضمن لجنة شكلت من قبل الإمارة .

وقد تم الوقوف على الموقع وإغلاق المصنعين واتخاذ كافة الاجراءات النظاميه حيال المخالفين .

وأكد المهندس ممدوح عراقي بأن البلدية حريصة على إبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتأمين الأجواء الصحية لهم ، مؤكدا بأن البلدية لن تتوانى عن المشاركة مع كافة الجهات المعنية للتعاون في كل ما يساهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

