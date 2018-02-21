شركة تعلن عن وظائف فنية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إحدى الشركات، والتي توجد بالعاصمة الرياض عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة بها.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة هي: محاسب، ومنسق مشتريات داخلية، بالإضافة إلى فني IT، مشيرة إلى أن الوظائف للسعوديين فقط، والمؤهل المطلوب: شهادة دبلوم أو جامعة خريج حديث.

وأكدت الشركة على ضرورة إتقان اللغة الإنجليزية، والإلمام بالحاسب الآلي، كما أنه يتم تحديد الراتب بالمقابلة الشخصية.

ودعت الشركة المهتمين إلى إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني مع ذكر المسمى الوظيفي بالعنوان : [email protected]