بالصور.. انطلاق أوبل كومبو لايف 2019 بتصميم وتكنولوجيا جديدة

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بعد تقديم سيتروين بيرلينجو Multispace الأسبوع الماضي، كشفت بيجو سيتروين الآن الغطاء عن أوبل / فوكسهول Combo Life الجديدة. وهي في الأساس نفس نسخة بيرلينجو Multispace الفرنسية، وإن كانت مع تصميم خارجي مختلف وبعض التحسينات في الداخل، وسوف يتبعها قريبا تقديم نسخة مشابهة ولكن من بيجو.

وتأتي سيارة أوبل / فوكسهول الـ (LAV) مع الواجهة الأمامية على غرار السيارات الجديدة الأخرى في تشكيلة العلامة التجارية، ويمكن أن تطلب في نسختين، يطول إما 4.40 متر أو 4.75 متر بوصفها نسخ بخمسة أو سبعة مقاعد. وهي تقدم الكثير من التكنولوجيا الجديدة، مقارنة مع سابقتها، بما في ذلك نظام المعلومات والترفيه مع شاشة 8 بوصة تعمل باللمس ودعم من أبل كاربلاي واندرويد اوتو، والشحن اللاسلكي للهاتف الذكي، ومخرج الطاقة بقوة 230 فولت ومدخل USB.

واعتمادا على مستوى التجهيز، فالسيارة الجديدة تأتي بعجلة القيادة الجلدية بخاصية التسخين، أيضا، جنبا إلى جنب مع مقاعد أمامية بنفس الخاصية، وعرض البيانات على الزجاج الأمامي والكاميرا 180 درجة والعديد من أنظمة مساعدة السائق التي تشمل مثبت سرعة ، والتعرف على علامات السرعة، والمساعدة في الحفاظ على الحارة، والتكيف السريع للسرعة، والتنبيه من الارهاق، ومساعد الركن المتقدم، والتحكم في الجر IntelliGrip.

والجيل الخامس من السيارة لديه العديد من مساحات التخزين داخلها مع الحد الأدنى من التخزين في الخلف بواقع 597 لترا في نموذج الخمسة مقاعد، و 850 لترا في السبعة مقاعد. ويمكن زيادة حجم الأمتعة أكثر من ثلاثة أضعاف عن طريق طي المقاعد الخلفية لتصل إلى 2.693 لترا.

وسوف يكون المشترين قادرين على الاختيار بين مجموعة متنوعة من محركات البنزين والديزل مع نواقل حركة من خمس أو ست سرعات يدوية، أو من ثمانية سرعات أوتوماتيك. وسوف تبدأ أوبل / فوكسهول في حجز السيارة موديل 2019 في النصف الأول من العام، مع التسليم في النصف الثاني منه.

