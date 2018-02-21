إشبيلية يعلن قائمته لمواجهة مانشستر يونايتد

نواف السالم(صدى):

انضم لاعب الوسط الأرجنتيني إيفر بانيجا، والجناح مانويل أجودو ” نوليتو ” لقائمة فريق إشبيلية، الذي يستعد الليلة لاستضافة مانشستر يونايتد الإنجليزي بذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان اللاعبان، غابا عن مباراة الليجا الأخيرة أمام لاس بالماس يوم السبت، لكنهما الآن أصبحا مستعدين بدنيًا للقاء الأوروبي.

وضمت قائمة المباراة الـ19 التي أعلنها اليوم المدرب الإيطالي فينشينزو مونتيلا كذلك الجناح الأرجنتيني خواكين كوريا، الذي لم يكمل مباراة لاس بالماس لمشكلات بدنية، لكنها أيضًا لم تحرمه من التواجد ضمن اللاعبين المرشحين للمشاركة.

وسيغيب عن المباراة الأوروبية لاعب الوسط الألماني يوهانيس جايس، والظهير المكسيكي ميجل لايون.

وفيما يلي قائمة الفريق الأندلسي: سيرجيو ريكو، ديفيد سوريا في حراسة المرمى، خيسوس نافاس، ميركادو، كاريتشو، لينجليت، إسكوديرو وأرانا في الدفاع، روكي ميسا، ستيفن نزونزي، بيزارو، إيفر بانيجا، سارابيا، فرانكو فاسكيز، نوليتو وكوريا في خط الوسط، ساندرو راميريز، وسام بن يدر ومورييل في الهجوم.