مازيراتي تجر متزلج فوق الجليد لتدخل موسوعة جينيس ريكورد

متابعات(صدى):

حقق جيمي بارو رقما قياسيا جديدا في موسوعة جينيس ريكورد للمتزلج الأسرع على الجليد أثناء سحبه بواسطة سيارة. وقد تم تحقيق الرقم على بحيرة متجمدة في سانت موريتز، بسويسرا عندما تم سحب بارو من قبل سيارة مازيراتي ليفانتي. وخلال الجولة الأولى، سجل بارو سرعات بلغت 151.57 كم / ساعة (94.18 ميلا في الساعة)، لكن عودته بلغت حد أقصى عند 147.72 كم / ساعة (91.78 ميل في الساعة).

,نتيجة لذلك، كان متوسط وقته 149.65 كم / ساعة (92.98 ميلا في الساعة) والذي تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 99.87 كم / ساعة (62.05 ميل في الساعة).

ومن أجل الحصول على نتائج مثيرة للإعجاب، تم تجهيز ليفانتي مع إطارات الشتاء بيريلي سكوربيون كما تم إعداد هذا المسار من قبل بطريقة معينة لضمان ان مسار بارو عليه سيكون سلس وليمكن الحصول على سرعات أعلى من محاولته السابقة.

وقال بارو فى بيان له “اننى مسرور للغاية لكسر رقمي الخاص. كنت أعرف دائما أنه يمكنني تحقيق أكثر من ذلك بكثير من السرعة مع الظروف المناسبة والسيارة المناسبة لسحبي “. وتعتبر سيارة ليفانتي واحدة من أفضل سيارات مازيراتي، وتتميز بمحرك V6 بشاحنين توربينيين سعة 3.0 ليتر ينتج 342 حصان (257 كيلوواط) و 500 نيوتن متر (368 رطل قدم) من عزم الدوران. ويمكن للعملاء الذين يبحثون عن شيء أكثر قوة اختيار ليفانتي S التي لديها 422 حصان (316 كيلوواط) و 580 نيوتن متر (427 رطل-قدم) من عزم الدوران.

وفي بعض الأسواق، تقدم مازيراتي أيضا بمحرك توربوديزل V6 سعة 3.0 لتر مع قوة 244 حصان (183 كيلوواط) و 270 حصان (202 كيلوواط).