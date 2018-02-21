محمد القصادي متحدثاً رسمياً لمجلس بلدي الساحل

سعيد العجل(صدى):

أصدر رئيس المجلس البلدي بلدية الساحل الأستاذ إبراهيم بن علي المخلوطي، قراراً بتكليف عضو المجلس الأستاذ محمد أحمد القصادي متحدثاً رسمياً إضافة إلى مهام عمله.



وجاء القرار بناء على المادة ٥٢ من لائحة المجالس البلدية الجديدة التي تنص على أن ” يكون رئيس المجلس أو من يفوضه المتحدث الرسمي للمجلس ” ، ليكون حلقة وصل بين المجلس والإعلام في كل ما يخدم العمل البلدي والوطن والمواطن.

ووجه قصادي شكره وتقديره لرئيس المجلس المخلوطي، مثمناً ثقته هذه وكذلك ثقة زملائه أعضاء المجلس، سائلاً الله العلي القدير التوفيق والسداد.