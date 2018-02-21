الزوار يشيدون بمستوى خدمات السقيا في المسجد النبوي

نايف السالم(صدى):

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم الأربعاء، عن مدى الرضا التام الذي أبداه زائري المسجد النبوي، وذلك بشأن مستوى الخدمات التي توفرها إدارة السقيا بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، داخل المسجد النبوي وساحاته.

جاء ذلك وفقاً لنتائج الاستبانات التي قدمتها إدارة السقيا للزائرين في المسجد النبوي ورصد انطباعاتهم حول الخدمات واستطلاع الآراء لأكثر من 500 زائر, إضافة إلى استقبال الاقتراحات والملاحظات، حيث أشاد الزوار، بما شاهدوه من استعدادات وتجهيزات ملموسة ودعم لا محدود لخدمة المصلين والزائرين.

وقال يوسف بن قالط العوفي، مدير إدارة السقيا، أن تقديم الاستبانات يأتي حرصاً من الإدارة على قياس رضا الزائرين، وتقديم أعلى مستويات الخدمة المقدمة في المسجد النبوي، وكذلك الاستفادة من المقترحات التي يتطلع إليها الزائرين.

فيما أوضح ” العوفي ” ، أنه قد أتى ذلك، بتوجيهات من الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، وكذلك الدكتور علي بن سليمان العبيد، وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد، وذلك بهدف تمكين الزائر والمصلِ من كافة الخدمات التي يحتاجها، إضافة إلى إتاحة جميع وسائل الراحة والطمأنينة، لتأدية عبادتهم بيسر وسهولة.