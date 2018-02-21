مدرسة أهلية بالرياض تعلن عن وظائف شاغرة للنساء

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إدارة إحدى المدارس الأهلية العاملة في شرق العاصمة الرياض، في بيان رسمي عن حاجتها لمعلمات ووكيلة للمدرسة.

وأوضحت الإدارة أن المسميات الوظيفية تتمثل في: معلمات رياض أطفال، و معلمات حاسب آلي، و معلمات لغة انجليزية، بالإضافة إلى وكيلة تعليمية.

وأكدت المدرسة أنه يشترط أن تكون المتقدمة من سكان شرق الرياض، واجتياز المقابلة التعليمية والشخصية، كما يشترط وجود صلاحية بالنسبة للوكيلة.

ولفتت الإدارة إلى إنه يمكن لكافة الراغبين في التقدم على الوظائف الخالية، التواصل بشكل مباشر على إدارة المدرسة عبر الرقم التالي: 2351291.