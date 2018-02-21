سميرة الفيصل تتبنى مبادرة ” سفراء الإعلام التمريضي بصحة الرياض “

سعيد العجل(صدى):

دعوة رسمية من جمعية أسر التوحد سفراء الإعلام التمريضي بصحة الرياض يشاركون في ملتقى مستقبل التوحدي والذي نظمته جمعية أسر التوحد الخيرية بفندق الفيصلية إذ شهد الملتقى حضوراً لافتاً بحضور الأمير سعود بن عبدالعزيز الفيصل، وأعضاء من مجلس الشورى وعدد من الإعلاميين والمختصين المهتمين بمضطربي التوحد، وأسر التوحديين.

وجاء هذا الملتقى المبارك كبادرة من الجمعية في البحث والمشاركة نحو مستقبل ابناءنا وبناتنا المصابين بالتوحد وذلك من خلال كلمت الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل رئيس جمعية أسر التوحد، والتي أكدت فيها على استعداد الجمعية لتبني إنشاء أوقاف مخصصة لأسر مرضى التوحد، وإيجاد مراكز متخصصة لتدريب الكبار، متسائلة عن مستقبل المصابين بالتوحد خاصة صغار السن منهم ورحبت سمو الأميرة سميرة الفيصل بمبادرة سفراء الإعلام التمريضي حول إمكانية تدريب الطاقم التمريضي بالمستشفيات على التعامل مع المصابين بالتوحد، مؤكدة حرصها وجاهزية الجمعية لتبني هذه المبادرة وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات سفراء تمريض صحة الرياض والتي أطلقتها إدارة التمريض كبادرة وطنية تهدف إلى تطوير التمريض من خلال المشاركات المجتمعية والبرامج التطوعية التي تساهم في رفع الوعي التمريضي بتنفيذ ومشاركة جميع سفراء الإعلام التمريضي بمستشفيات وقطاعات صحة الرياض وبإدارة وحدة برامج تطوير الذات والإعلام التمريضي.