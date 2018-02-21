بالصورة.. اكتشفي مزايا شخصيتك من شكل الشفاه

متابعات(صدى):

يشير بعض العلماء الى ان الشفاه هي من اهم الميزات التي يجب الانتباه اليها عند تحديد شخصية شخص ما وطبعه. حددي شكل شفتيك وتعرفي إلى مزايا شخصيتك:

1- شفاه عليا مع الثنية في الوسط مدورة: صاحبة هذه الشفاه عاطفية وحساسة ولطيفة. دوما تجد الوقت لمساعدة الآخرين وبالاخص الاقل حظا.

2- شفاه عليا من دون ثنية: صاحبة هذه الشفاه هي الاكثر مسؤولية ويمكن الاعتماد عليها. فهي تقوم بالعمل حتى ان كان مؤلم، فهي لا تعرف ما معنى كلمة مستحيل والمهل لا تهمها. يعلم اصدقاؤها ومحبيها انه يمكنهم الاعتماد عليها في اي وقت كان، فهي ببساطة يمكنها حل اي مشكلة كانت.

3- شفاه منتفخة صغيرة: صاحبة هذا الشكل غنوجة ومؤذية فهدفها الاساسي في الحياة هو ضمان راحتها فقط.

4- شفاه عليا رفيعة جدا: صاحبة هذه الشفاه تملك صفات قيادية لا مثيل لها. وهي جيدة في اقناع الآخرين وتنبع منها طاقة الحياة.