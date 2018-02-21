التأمل طريقة إلهية تقلل من خطر إصابتك بأمراض القلب

متابعات(صدى):

أثبتت دراسة أمريكية أن التأمل قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك لأن التأمل يمكن أن يساعد في الحد من مخاطر أمراض القلب، عن طريق استرخاء العضلات التي تسبب انتظام الدورة الدموية.

كما أن هناك قدرًا كبيرًا من البحوث حول آثار التأمل على الإجهاد والصحة النفسية مثل اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب، أما البحث الجيد يؤكد فوائده لصحة القلب.

وأكد الباحثون أنه في العقود الأخيرة، بدأ العلاج بالتأمل في الانتشار، حيث استخدم من قبل الممارسين للمساعدة في التركيز والوعي الذاتي وتخفيف التوتر.

كما أضاف الباحثون أن التأمل يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ولكن لا ينبغي أن يحل محل العلاجات القياسية مثل الإقلاع عن التدخين، وعلاج ارتفاع مستويات الكولسترول، ومراقبة ضغط الدم.

والجدير بالذكر أن دراسة علمية سابقة أظهرت أن التأمل علاج فعال للمرضى الذين يعانون من الزهايمر والخرف كما أنه يعزز القدرة على التفكير والتركيز.