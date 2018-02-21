لأول مرة في العالم..شركة إماراتية تنتج حليب الإبل للأطفال

أبو ظبي(صدى):

أنتجت شركة ” كاميليشيس ” ، الإماراتية أول حليب إبل في العالم للأطفالمن عمر سنة لـ 3 سنوات.

وأوضح مطشّر عوض البدري نائب مدير عام “ كاميليشيس ” ، أن مسحوق حليب الاطفال يحتوي على “عشرة أضعاف كمية الحديد الموجودة في أنواع الحليب الأخرى، ومخصص للأطفال الذين يعانون من حساسية تجاه حليب الأبقار.

وفي السياق ذاته قال سعيد جمعة بن صبيح، مدير عام الشركة، : حليب الإبل جزء لا يتجزّأ من الثقافتين العربية والإسلامية عموما وأحد الركائز الأساسية للقيم والعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، التي توارثها سكان الدولة جيلا بعد جيل”.