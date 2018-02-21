شركة أوتوستار تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة أوتوستار للسيارات، عن حاجتها لموظفين بمسمى استشاري مبيعات بفروع الشركة بالعديد من المدن.

وأشارت الشركة إلى أن الوظائف للسعوديين فقط، كما أن المؤهل المطلوب: شهادة الثانوية على الأقل، لافتة إلى أنه من الأفضل في المتقدمين الخبرة بمجال مبيعات السيارات.

وأوضحت أنها تقدم العديد من المزايا مثل: توفر الشركة إجازة يومين بالاسبوع، وتقدم حوافز شهرية مالية، بالإضافة إلى أن الراتب الاساسي يتراوح ما بين 4000 و4500 ريال، وبدل سكن وبدل مواصلات، كما تقدم تأمين طبي للموظف، وييستفيد الموظفون من إجازة سنوية مدتها 30 يوم.

ودعت الشركة المهتمي بالوظائف إرسال السيرة الذاتية مع ذكر المسمى الوظيفي بالعنوان: [email protected]