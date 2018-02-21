” جوجل ” تبتكر جهاز يتوقع مدى الإصابة بأمراض القلب

نورة الشهري (صدى):

ابتكرت شركة ” جوجل ” جهاز ذكاء اصطناعي مطور، يتوقع مدى إصابتك بأمراض القلب، وذلك بمجرد عمل مسح ضوئي للعين، حيث يعتمد الجهاز على تحليل المسح الذي يأخذه من العين، لقياس عدة عوامل يبني عليها توقعاته، مثل: ” العمر وضغط الدم وعادات المستخدم اليومية كالتدخين ” .

وتوصلت ” جوجل ” لعدة نتائج، أفادت بأن الجهاز يُصدر توقعاته بمخاطر إصابة المستخدم بأمراض القلب والأوعية الدموية التي تهدد حياته، حيث أوضحت الشركة، أن توقعات الجهاز تعتبر ” دقيقة ” ، حيث تعمل الشركة مع معمل ” Verily ” المستقل لعلوم الصحة، والذي كان سابقاً جزء من مختبر ” جوجل إكس ” .

حيث قام هذا المعمل، بابتكار خوارزميات ذكاء اصطناعي، تراقب الأوعية الدموية في الجزء الخلفي من العين، وذلك استناداً على دراسة سابقة، أظهرت أن حجم وشكل الأوعية الدموية لشبكية العين تعكس حالة الشخص الصحية بشكل عام، بما في ذلك مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وأشارت الشركة، إلى أنه بقراءة صور شبكية العين، بالإمكان توقع مخاطر إصابة المريض بأزمة قلبية أو تدهور حاد في الأوعية الدموية، مؤكدة أن الجهاز قادر على إخبار ما إذا كان المستخدم يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية بدقة نسبتها 70% خلال الـ 5 سنوات المقبلة، وهي تعادل دقة الاختبارات المطلوبة لقياس نسبة الكوليسترول لدى المريض، والتي تصل دقتها إلى 72%.

جدير بالذكر، أن ” جوجل ” ، اعتمدت على قاعدة بيانات تشمل 300 ألف مريض، من ضمنها مسح العين والتاريخ الطبي العام للمرضى.