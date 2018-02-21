” آمن ” يوعي حرس الحدود بمضار التدخين والمخدرات

نايف السالم(صدى):

ضمن سلسلة برنامج ( آمن ) بالتعاون مع قطاع حرس الحدود بمحافظة الليث (القطاع الشمالي ) أقامت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالمحافظة برنامجاً تثقيفياً عن أضرار التدخين والمخدرات في مركز المجيرمة والذي استفاد منه 40 فرداً وضابطاً بحرس الحدود.

وذكر مدير جمعية كفى بالليث الأستاذ وسام المهداوي أن هناك خطة مجدولة من قبل حرس الحدود لإقامة برامج تثقيفية وزيارة المراكز التابعة له بمحافظة الليث والتي تبلغ سبع مراكز.

وشكر المهداوي قيادة حرس الحدود بالليث على تعاونهم في إقامة هذه البرامج التوعوية والتثقيفية والتي تحصن أبناء المجتمع من مهالك الادمان ، مشيراً أن العشرات يقبلون على عيادات جمعية كفى لتلقي العلاج فور انتهاء أي برنامج للجمعية بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة.