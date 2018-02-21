التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة تستضيف الثانوية الثانية بالجموم لإقامة دورة فن الانفوجرافيك

نايف السالم(صدى):

استضاف مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة يوم الأربعاء الموافق 5 جمادى الآخر لعام ١٤٣٩ هـ الثانوية الثانية بمحافظة الجموم لاقامة (دورة فن الانفوجرافيك ) .

وهَدِفت الدورة الى تعلم عناصر واسس الانفوجرافيك وخطوات التصميم وطرق اختيار الالوان المناسبة وطرق اخراجه.

احتوت الدورة على عدة محاور مختلفه كما أبدا المشاركات تفاعلاً رائعاً مع مدربات الدورة ومحتواها .

وبنهاية الدورة تقدمت المنسقة لدورة بالمدرسه الثانوية الثانيه بشكر لمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة على حسن الاستضافة.