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التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة تستضيف الثانوية الثانية بالجموم لإقامة دورة فن الانفوجرافيك

التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة تستضيف الثانوية الثانية بالجموم لإقامة دورة فن الانفوجرافيك
نايف السالم(صدى):

استضاف مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة يوم الأربعاء الموافق 5 جمادى الآخر لعام ١٤٣٩ هـ الثانوية الثانية بمحافظة الجموم لاقامة (دورة فن الانفوجرافيك ) .

وهَدِفت الدورة الى تعلم عناصر واسس الانفوجرافيك وخطوات التصميم وطرق اختيار الالوان المناسبة وطرق اخراجه.

احتوت الدورة على عدة محاور مختلفه كما أبدا المشاركات تفاعلاً رائعاً مع مدربات الدورة ومحتواها .

وبنهاية الدورة تقدمت المنسقة لدورة بالمدرسه الثانوية الثانيه بشكر لمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة على حسن الاستضافة.


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