الرئيس المصري يوضح حقيقة اتفاق الغاز مع إسرائيل.. ويؤكد: لا نخفي شيء

القاهرة(صدى):

كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عن حقيقة توقيع صفقة الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل، مؤكدًا أن مصر ليست طرفًا في الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرًا بين إسرائيل وشركة مصرية خاصة.

وأوضح الرئيس المصري أن مصر ليس لديها ما تخفيه وما حدث هو أمر تعاقدي بين القطاع الخاص في مصر وإسرائيل ولا دخل للحكومة المصرية فيه، معربًا عن سعادته باهتمام المصريين ببلادهم.

وكانت إسرائيل أعلنت إبرام صفقة مع شركة ” دولفينوس ” المصرية لاستيراد الغاز الطبيعي على مدى 10 سنوات مقابل 15 مليار دولار.