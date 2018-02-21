إبرة تنشيط المبايض تزيد من فرص الحمل

متابعات(صدى):

تعانى كثير من النساء من مشاكل في الإنجاب وقد يلجأ الطبيب لبعض الحلول ومنها إبر تنشيط المبايض، وهى عبارة عن هرمون يساعد على تحفيز البويضات داخل الجسم وتسريع حدوث الحمل.

فعندما يتم استخدام إبر تنشيط المبايض وهى إبر بها هرمونات طبيعية أو صناعية، تستخدم في تحفيز المبيضين على إنتاج العدد المطلوب من البويضات، وتؤخذ هذه الإبر إما في العضل أو تحت الجلد.

حيث أن الوقت المناسب للجماع بعد استخدام إبرة تنشيط المبايض خلال 24 إلى 36 ساعة من حقنها، حتى تبدأ في عمل مفعولها، وتساعد البويضة على الوصول للحجم المثالي للتخصيب أو تساعد على تفجير البويضات، لمن تعانين مشاكل في الحمل.

مع العلم أن احتمالية حدوث حمل بعد إبرة تنشيط المبايض ب 16 – 18 يوم، حيث يمكنكِ متابعة الدورة الشهرية وإجراء اختبار الدم للتأكد من الحمل.