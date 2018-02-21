باقات جديدة للرحلات الداخلية من الخطوط الجوية

نايف السالم(صدى):

أطلقت الخطوط الجوية، باقات جديدة للرحلات الداخلية، تتضمن أسعار جديدة توفر خيارات متنوعة لضيوفها.

والأسعار الجديدة هي:

1. درجة الضيافة: (اقتصادي) و (أساسي) و (مميز)

2. درجة الأعمال : (أساسي) و (مميز)

3. درجة الأولى : (مميز)

و تمكن الباقات الجديدة، الضيوف من الدفع فقط للخدمات المطلوبة التي يحتاجونها، فالضيف الذي لا يتطلب شحن الأمتعة ومتأكد من عدم وجود تغيير في مسار رحلته، يستطيع الاستفادة من باقة اقتصادي والتوفير من خلال اختياره لهذه الباقة.

وقال حساب عشاق عالم الطيران عبر موقع ” تويتر ” : ” ضيوف درجة الضيافة الذين يختارون شراء الأمتعة أو الأمتعة الإضافية، فكل قطعة يجب أن لا يزيد وزنها عن 23 كجم وفي حال تجاوز الوزن عن 23 كجم بما لا يزيد عن 32 كجم فيجب دفع رسوم بقدر 70 ريال ” .

