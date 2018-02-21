داعش يحرض أنصاره ضد لندن وروسيا

لندن(صدى):

نشر تنظيم داعش الإرهابي إعلان، اليوم الأربعاء، يحرض فيه أنصاره على على مهاجمة لندن واستهداف القادة السياسيين والدينيين في روسيا، حيث يظهر مسلحًا أمام ساعة ” بيج بن ” في لندن، وصورة تحريضية أخرى تظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفاً لأنصاره.

كما نشر تنظيم داعش، صورتين تحريضيتين، تهدد الأولى بهجمات قريبة في لندن، وتظهر مسلحًا يقف أمام برج ” بيج بن ” في لندن، إضافة إلى مقر البرلمان، داعيًا أنصاره المتطرفين، في الصورة الثانية إلى ” كسر الصليب ” ، مشيرًا إلى أن بوتين والبطريرك كيريل من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، في مرمى أهدافه.

وجدير بالذكر، إنه تأتي هذه المواد التحريضية والتهديدات التي أصدرها داعش، بعد أيام من إعلان التنظيم الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم على الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا، وكان الإرهابي خليل خليلوف، صرخ ” الله أكبر ” ، عندما فتح النار وقتل 5 نساء، قبل أن يُقتل بالرصاص على يد الشرطة في كيزليار، وهي بلدة في منطقة داغستان المسلمة.