شركة تموين تعلن عن وظائف خالية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة تموين عن عدة وظائف خالية، في العديد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن التخصصات المتاحة هي: سائقين نقل/خفيف رخصة قيادة سارية المفعول، ومشرفي مشاريع (تموين)، ومندوبي مبيعات وتسويق (تموين)، ومدير تسويق (تموين).

وأضافت الشركة أنها تحتاج إلى: أمين مستودع / مخازن، ومدير حركة مخازن، بالإضافة إلى محاسب عام، ومدير حسابات، ومبرمج برنامج odoo.

وأشارت شركة التموين إلى أنه يجب أن يكون المتقدم صاحب إقامة قابلة للتحويل، كما أنه يقبل العمل في أي منطقة في المملكة.

ودعت المهتمي بالوظائف إرسال السير الذاتية مع مراعاة ذكر المسمى الوظيفي بالعنوان: [email protected]