القراءة تساعدك في التخلص من الاكتئاب

متابعات(صدى):

أكدت دراسة إيطالية حديثة أن القراءة تساعد في علاج مرض الاكتئاب، وهو ما يسمى ” العلاج بالقراءة “.

حيث أظهرت الدراسة أن حالة المشاركين في الدراسة تحسنت بدرجة كبيرة وتحسنت أعراض الاكتئاب على مدار 3 سنوات مع القراءة المستمرة، من خلال تحسن المزاج وانخفاض مستوى القلق والعدوانية.

وأكد الباحثون إن العلاج بالقراءة ” البيبلوثيرابى ” فعال في الحد من أعراض الاكتئاب على المدى الطويل وهو ما يقلل من الحاجة إلى الأدوية.

كما كشفت دراسة أخرى هولندية، أن القراءة تكافح الاكتئاب عند كبار السن، حيث أن القراءة عن تجارب الآخرين وحياتهم، حتى لو كانوا أشخاص خيالين، تعطيهم الأمل.

وذلك بالإضافة إلى دراسة أخرى بريطانية، أكدت أن روايات الجريمة تعالج ألم الاكتئاب، حيث يشعر المريض بحالة من الراحة والاطمئنان أثناء قراءة روايات الجريمة، لأنهم يشعرون أنه سوف يتم حل لغز الجريمة في النهاية.

حيث أن القراءة تسبب تغيرات سلوكية من خلال الاستجابات العاطفية للكلمة المكتوبة، بدلاً من التحول الكيميائي الذي يحدث في الدماغ بسبب الأدوية.