” موانئ ” تحكي مسيرة البناء على امتداد ساحلي المملكة في الجنادرية 32

سعيد العجل(صدى):

‫تواصل الهيئة العامة للموانئ ” موانئ ” ، مشاركتها في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية ٣٢ ” ، من خلال جناحها الذي يهدف إلى إعطاء الزائر فكرة عن الموانئ السعودية وهويتها الجديدة، واستعراض ماضيها وحاضرها في مجال النقل والصناعات البحرية.‬

‫ويحكي الجناح ‬مسيرة البناء والعمل على امتداد الساحلين الشرقي والغربي للمملكة‫، مدعماً بصور فوتوغرافية ونماذج بحرية متنوعة لمختلف أنواع السفن تجسد نشأة الموانئ، ومجسمات لرافعة مناولة الحاويات، وسفن أطفاء الحرائق يعبر عن حاضر الموانئ.‬

‫وقد شهد جناح ” موانئ ” إقبالاً كبيراً من الزوار الذين توافدوا على الجناح منذ بدء فعاليات المهرجان، واطلعوا على ما يضمه من أقسام وأركان وصور للموانئ في كافة المملكة، وما تقدمه من خدمات في مجال النقل والصناعات البحرية.