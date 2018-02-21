نورة الشهري (صدى):

أعلن العميد علي جابر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عن عودة برنامج المواهب آرابز جوت تالنت للموسم السادس .

ونشر جابر صورة للجنة ضمت الحكام الأربعة بمن فيهم القصبي، معلناً عودة البرنامج .

لكتب عبر صفحته قائلاً: اتمنى ان تبقى لجنة التحكيم في ” Arabs Got Talent ” للموسم السادس و الأخير هي نفسها مع الصديق الرائع احمد حلمي و الساكنة في القلب نجوى كرم و اعلم ان هناك جهدا كبيرا يبذل مع الكبير ناصر القصبي للعودة الى مقعده في اللجنة.

‎فيما أعلنت الصفحة الرسمية للبرنامج عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي عن الخبر قائلةً: ” هل لديك موهبة في مجالات الفن، الرياضة، الرسم، الشعر، الحساب الفوري، الاستعراض وغيرها من المجالات، هل تعتبر أنّ موهبتك غريبة وفريدة من نوعها وتستحقّ الوصول إلى الجمهور؟ اترك المرآة، وودّع أصدقائك وانضمّ إلينا في الموسم السادس من…”

وأضاف:” الفرصة الأخيرة بين يديك اليوم، إذ يُمكنك المشاركة من أي مكان في العالم وتكون أنت نجم الموسم وتصل موهبتك وإبداعك إلى الجمهور…شارك الآن واقتنص فرصتك”.