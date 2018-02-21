كورتوا: ما قلته بخصوص إن قلبي في مدريد تُرجم بشكل خاطيء

ماجد محمد(صدى):

أوضح ، تيبو كورتوا، حارس مرمى تشيلسي ، أنه سعيد الأن بتواجدع مع البلوز، موضحًا: ” عقدي لايزال ممتدا لعام وأنا سعيد وأتحدث عن تجديد العقد ” .

وأضاف ” كورتوا ” أنه بعد انتهاء عقده لا يعلم ماذا سيحدث ، قائلًا: ” لا أعلم ماذا سيحدث لي في المستقبل، ما قلته بخصوص إن قلبي هناك في مدريد تُرجم بشكل خاطيء، بالرغم من أن وجود طفليّ الاثنين في إسبانيا، في مدريد، ليس بالأمر السهل ” .

واستكمل: ” لا أعتقد أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز سيتصل بي، أعتقد أنه سيتصل بوكيل أعمالي الذي سيستمع له ” .