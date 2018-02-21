بالفيديو.. إخرج طفلة من ” طنجرة طبخ ” وضعتها والدتها بها
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطعًا فيديو، يتضمن محاولة إخراج طفلة أردنية من ” طنجرة طبخ ” ، وذلك بعد أن وضعتها والدتها داخلها، وعجزت عن إخراجها منها.
ويظهر في الفيديو الذي تداوله نشطاء موقع ” تويتر ” اليوم، قيام رجال الدفاع المدني الاردني، بمحاولة إخراج الطفلة من الطنجرة، وذلك بعد استغاثة الأم لعدم تمكنها من إخراجها ابنتها، هي وأفراد أسرتها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43121 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله على سلامة البنيه ,,
,, الأم الظاهر انها هبلاء وبلهاء وحمقاء ,, اقل مايقال عنها ,,,