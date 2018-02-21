  • الأربعاء 21

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. إخرج طفلة من ” طنجرة طبخ ” وضعتها والدتها بها

بالفيديو.. إخرج طفلة من ” طنجرة طبخ ” وضعتها والدتها بها

بالفيديو.. إخرج طفلة من ” طنجرة طبخ ” وضعتها والدتها بها
عمان(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطعًا فيديو، يتضمن محاولة إخراج طفلة أردنية من ” طنجرة طبخ ” ، وذلك بعد أن وضعتها والدتها داخلها، وعجزت عن إخراجها منها.

ويظهر في الفيديو الذي تداوله نشطاء موقع ” تويتر ” اليوم، قيام رجال الدفاع المدني الاردني، بمحاولة إخراج الطفلة من الطنجرة، وذلك بعد استغاثة الأم لعدم تمكنها من إخراجها ابنتها، هي وأفراد أسرتها.

 


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 43121 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمد لله على سلامة البنيه ,,

,, الأم الظاهر انها هبلاء وبلهاء وحمقاء ,, اقل مايقال عنها ,,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *