بالفيديو.. إخرج طفلة من ” طنجرة طبخ ” وضعتها والدتها بها

عمان(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطعًا فيديو، يتضمن محاولة إخراج طفلة أردنية من ” طنجرة طبخ ” ، وذلك بعد أن وضعتها والدتها داخلها، وعجزت عن إخراجها منها.

ويظهر في الفيديو الذي تداوله نشطاء موقع ” تويتر ” اليوم، قيام رجال الدفاع المدني الاردني، بمحاولة إخراج الطفلة من الطنجرة، وذلك بعد استغاثة الأم لعدم تمكنها من إخراجها ابنتها، هي وأفراد أسرتها.