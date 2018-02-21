مساجد تركيا تبث الأغاني بدلا من الآذان.. والأهالي: ليست المرة الأولى

أنقرة(صدى):

قامت عدد من المساجد في تركيا، ببث أغاني لمطرب شهير بدلًا من إشعار الآذان ودعوة المصلين على الصلاة في بيوت الله، ما أثار غصب الأهالي مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وفتحت رئاسة الشؤون الدينية في تركيا تحقيقًا مع مسؤولين محليين بمدينة أيدين لمعرفة أسباب إذاعة الأغاني بدلًا من الآذان في مساجد المدينة.

وكان عدد من أهالي بلدة كوش أداسي بالمدينة تقدموا بشكاوى للمسؤولين بعدما سمعوا أغاني المطرب التركي الشهير إبراهيم تاتلي سيس تُبث من عدد من مآذن المساجد لعدة مرات، معبرين عن غضبهم، متهمين أئمة المساجد في البلدة بالانشغال بالأغاني بدلًا من الأمور الدينية.