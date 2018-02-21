” طاقات ” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت بوابة التوظيف الوطنية ” طاقات ” ، عن توفر وظائف شاغرة، لكلا الجنسين، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– مهندس مدني ” عام ” .

– كاتب شؤون موظفين.

– مساعد إداري.

– موظف استقبال.

– كاشير.

– عامل نصب سقالات.

– طبيب أسنان عام.

– مهندس كهروميكانيكي ” عام ” .

– عامل تعبئة رفوف.

– عامل شحن وتفريغ.

– مهندس حفريات نفط وغاز.

– مسؤول تطوير أعمال.

– حجَّار.

– مهندس كهربائي ” عام ” .

وناشدت البوابة الراغبين، الدخول على الموقع، لمعرفة الشروط والتفاصيل، من خلال الرابط التالي:هنا