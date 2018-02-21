” طاقات ” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
أعلنت بوابة التوظيف الوطنية ” طاقات ” ، عن توفر وظائف شاغرة، لكلا الجنسين، وذلك وفقًا للمسميات التالية:
– مهندس مدني ” عام ” .
– كاتب شؤون موظفين.
– مساعد إداري.
– موظف استقبال.
– كاشير.
– عامل نصب سقالات.
– طبيب أسنان عام.
– مهندس كهروميكانيكي ” عام ” .
– عامل تعبئة رفوف.
– عامل شحن وتفريغ.
– مهندس حفريات نفط وغاز.
– مسؤول تطوير أعمال.
– حجَّار.
– مهندس كهربائي ” عام ” .
وناشدت البوابة الراغبين، الدخول على الموقع، لمعرفة الشروط والتفاصيل، من خلال الرابط التالي:هنا
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