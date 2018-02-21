أوقات العمل المتقلبة ترفع خطر الإصابة بالسكري

متابعات(صدى):

أثبتت دراسات حديثة أن أضرار العمل في شيفتات متقلبة، كما كشفت دراسة جديدة أن تغيير الورديات يرفع مستويات السكر في الدم بمعدل يصل إلى 44%.

و حلل الباحثون بيانات أكثر من 270 ألف شخص في المملكة المتحدة ووجدوا أن أولئك الذين عملوا بشكل غير نظامي أو تناوب الشيفتات التي شملت نوبات ليلية أكثر عرضة للسكري من النوع 2 بمعدل 44% من أولئك الذين عملوا أياما فقط.

حيث أن تغيير شيفتات العمل، وخاصة التحولات الليلية، يعطل إيقاع الساعة البيولوجية، فضلاً عن النوم، ومشاكل التمثيل الغذائي بما في ذلك مرض السكري من النوع الثاني.

وأكد الباحثون إلى أن تغيير الشيفتات أقل من ثلاث مرات في الشهر يرفع خطر الإصابة بمرض السكر بنسبة 24%، لكن تغيير شيفتات العمل أكثر من ثماني مرات في الشهر زادت من خطر بنسبة 36%.

بالإضافة إلى أن العمل ليلًا لم يكن مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري، لكن التحول في شيفتات العمل على مدار الشهر يسبب اضطراب الساعة البيولوجية.