بالفيديو.. لاعب يتعرض لإصابة بالغة في بطولة كوبا سودا أميريكانا

شهد ذهاب الدور الأول في بطولة كوبا سودا أميريكانا، تعرض لاعب خلال مباراة برشلونة إس سي الإكوادوري وجنرال دياز الباراغوياني، لإصابة بالغة في الأنف.

وتداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة إصابة اللاعب بنزيف في الأنف وهروعه للجهاز الطبي لتلقي العلاج.

وانتهت المباراة بين برشلونة إس سي ونادي جنرال دياز، بالتعادل السلبي، وتقام مباراة العودة ستقام يوم 8 مارس المقبل في دولة الباراغواي.

Ouch!

That nose is going to be sore this morning. 😮 pic.twitter.com/iXsFwsofwu

— Goal UK (@GoalUK) February 21, 2018