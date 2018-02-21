فيروسات وميكروبات تؤدي للإصابة بمرض السكري

واشنطن(صدى):

أثبتت دراسات أمريكية أن هناك أربعة أنواع من الفيروسات تنتج البروتينات التي تشبه الأنسولين، والتي يمكن أن تؤدى للإصابة بمرض السكر لدى البشر.

حيث قال الباحثون، إنه ليس من الواضح، حتى الآن، ما إذا كان البشر يستطيعون الحصول على فيروسات معينة، ولكن الاكتشاف يشير إلى أن الفيروسات والميكروبات الأخرى يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في مرض السكري وأمراض أخرى.

واقترحت النظريات الأكثر شعبية أن الفيروسات، بما في ذلك فيروس كوكساكى والنكاف والحصبة الألمانية، يمكن أن تكون بمثابة محفزات لمرض السكري من النوع الأول، ولكن لا تزال إلى حد كبير لغزا.

وأكد الباحثون أنه يمكن للفيروسات أن تسبب هذه الظاهرة بإحدى طريقتين، فيمكن أن يسبب تشوهات في عملية التمثيل الغذائي نفسها لأن لها تأثيرات شبيهة بالأنسولين، أو أنه يمكن أن يؤثر على قدرة خلايانا على الاستجابة للأنسولين، وهو شكل من أشكال مقاومة الأنسولين.

وسوف تكون هذه الخطوات التالية لفريق البحث هي محاولة استخدام إحدى الفيروسات أو بروتيناتها لإعادة استجابة المناعة الذاتية في مرض السكري من النوع الأول.