المهاجرون يلجأون للانتحار هربا من جحيم قطر

طلال الضوي(صدى):

لجأ المهاجرون في قطر إلى الانتحار، هربًا من جحيم الدوحة، حيث ذكرت تقارير حقوقية ارتفاع معدلات الانتحار بين العمال المهاجرين.

وأوضحت التقارير، أن 1 من كل 5 مهاجرين في قطر يعانون من أمراض نفسية، لافتة إلى أن 44 نيباليًا انتحروا بين أعوام 2010-2014، بالإضافة إلى انتحار 28 في مواقع العمل.

وجاء ذلك بسبب الإحباط وتدني الرواتب، وغياب الحماية القانونية والرعاية الصحية، بالإضافة إلى زيادة حالات الاعتداء الجنسي على الإناث من قبل أصحاب العمل الذي يدفعهن لإنهاء حياتهن بالانتحار.