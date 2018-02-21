صور مسربة تكشف عن فيراري 488 بيستا الجديدة

عادل الحربي (صدى):

تسربت 3 صور تظهر فيراري 488 بيستا الجديدة، وهي نسخة أكثر قوة من 488 GTB.

الصور مفترض أنها تنتمي لخليفة 458 سبيشالي، وهي تسمى بيستا وتعني “ مضمار ” بالإيطالية بدلاً من GTO كما أشيع سابقاً، وتتميز السوبركار بجسد جديد تم تطويره لتحسين الديناميكا الهوائية ويتضمن ذلك فتحات تهوية كبير بالواجهة الأمامية والجناح الخلفي الكبير، كما أن ألياف الكربون مستخدمة فيها بكثافة لتخفيف الوزن، أما المقصورة فتغييراتها تتضمن جلد ألكانتارا وزخارف بألياف الكربون وعدادات قياسات للسباقات.

ستستمد 488 بيستا طاقتها من نسخة معدلة من محرك التيربوتشارج 3.9 لتر 8 سلندر مفترض أن يكون أخف في وزنه بنسبة 10% مقارنة بالـ 488 GTB، ما يولد على الأقل قوة 700 حصان و760 نيوتن.متر من عزم الدوران.

تم تطويرها لمنافسة أمثال لامبورجيني هوراكان بيرفورمانتي ومكلارين 720S وبورش 911 GT2 RS، وفيراري 488 بيستا الجديدة التي لم يتم تأكيد اسمها رسمياً بعد غالباً ما سيتم تدشينها في 6 مارس بمعرض جنيف للسيارات 2018.