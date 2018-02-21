مؤشر السوق يغلق على تراجع طفيف

عادل الحربي (صدى):

اختتم مؤشر السوق جلسة، اليوم الأربعاء، على تراجع طفيف بأقل من نقطة، بينما أغلق مؤشر السوق الموازية ” نمو ” مرتفعًا بزيادة 52 نقطة.

وأنهت معظم الأسهم المتداولة اليوم الجلسة على تراجع هامشي، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية ما يقرب من 2.8 مليار ريال.

وتصدر سهم ” أسمنت نجران ” تراجعات اليوم بنحو 4% عند 9.38 ريال، كما أنهى أسهم كلًا من ” دار الأركان، التصنيع الوطنية، موبايلي، ساب، بتروكيم، وبترورابغ ” تداولاتهم على تراجع بنسب تراوحت بين 1 و2%.

وفي المقابل تصدرت أسهم ” رعاية، الأسماك، والصادرات ” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى، وارتفع سهم ” السعودي للاستثمار ” بنحو 2% عند 15.88 ريال.

وأغلق سهم ” سافكو ” بزيادة 1% عند 65.60 ريال، كما ارتفع سهم ” الحمادي ” بأكثر من 2% عند 37.50 ريال، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 2.4 مليون سهم هي الأعلى في 3 سنوات.

وأنهى مؤشر السوق الموازية ” نمو ” جلسة اليوم،على ارتفاع بنسبة 1.7 % مغلقًا عند 3095 نقطة بزيادة 52 نقطة وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.6 مليون ريال.

حيث صعد سهم ” ثوب الأصيل ” بأكثر من 2 % عند 62.80 ريال، وأنهت أسهم ” التطويرية الغذائية، ابومعطي، الصمعاني، و بحر العرب ” تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و5 %، بينما تراجع سهم ” ريدان ” بأكثر من 5% عند 15.98 ريال.