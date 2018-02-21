بالفيديو.. شابان يسرقان مجموعة من السيارات بـ ” الرياض “

علي القحطاني(صدى):

استطاع أحد المواطنين من سكان حي الأندلس، شرق مدينة الرياض، تصوير شابين عبر كاميرات المراقبة المنزلية، أثناء قيامهما بسرقة مجموعة من السيارات المتوقفة في الحي.

ورصد مقطع الفيديو الذي قام المواطن بتصويره، توقف سيارة بيضاء اللون، عند الساعة 4.54 صباحًا، من فجر يوم الثلاثاء 20 فبراير 2018م، وترجل منها شاب؛ ليقوم بمحاولة العبث بسيارة أحد السكان، حيث لم يتمكن من فتحها ليتجه إلى السيارة الأخرى وقام بتهشيم الزجاج الخلفي؛ ليتمكن من فتح السيارة.

وساعده قائد المركبة المرافق له، وهو ملثم الوجه، بمساعدته أثناء سرقة السيارة ومحتوياتها، ودعا سكان الحي الجهات الأمنية، لضرورة القبض عليهم في أسرع وقت، ومحاكمتهم جراء الجرم الذي ارتكبوه.