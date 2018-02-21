فتاة اخوانية تحاول قتل ضابطي شرطة بمصر

القاهرة(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الأربعاء، عن محاولة فتاة تنتمي لجماعة الإخوان، قتل ضابطين بالشرطة المصرية، وهما رئيس مابحث سجن الجيزة المركزي المقدم محمد عصام، ونائب مأمور السجن المقدم إسلام مبروك.

وأوضحت المصادر، أن التحقيقات كشفت أنه أثناء تواجد فتاة منتقبة داخل السجن المركزي لزيارة شقيها المحبوس احتياطيًا على ذمة قضايا ” إرهاب “، قامت بالهجوم على نائب مأمور السجن المركزي بالعتدي عليه بسلاح أبيض، مسددة له طعنة في البطن.

وأضافت أنه أثناء تدخل رئيس المباحث للسيطرة عليها تعدت عليه بالسكين وأصابته بقطع أوتار اليد اليمني، كما ألقت الشرطة القبض على الفتاة، ووجدت بحوزتها ثلاثة أسلحة بيضاء، وتم نقل الضابطين إلى المستشفى.