الأجانب على أرض الجنادرية: هنا توجد عراقة المملكة

نايف السالم(صدى):

حضرت وفود أجنبية، الفعاليات والبرامج التي تشارك بها بعض مناطق المملكة والقطاعات الحكومية والمؤسسات الأهلية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” ، وذلك اليوم الأربعاء.

وأعربت الوفود عن إعجابها بما شاهدوه من تنوع تراثي عريق تحتضنه أرض الجنادرية، مبدية سعادتها بما شاهدته من ماضٍ جميل يؤكد عراقة تاريخ المملكة وأصالتها الثقافية والإقتصادية والإجتماعية.

كما أشارت الوفود إلى أن الجنادرية بوابة ثقافية تختصر المسافات الشاسعة للمملكة وتجمع تراثها وثقافاتها وعاداتها في إطار واحد ليجد الزار مبتغاه في ذلك المكان.

تأتي الزيارة بمبادرة أطلقها مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية تحت عنوان ” بوابة السعودية ” والتي تهدف إلى تعريف الطلاب الأجانب بالثقافات والتقاليد الاجتماعية والإرث التاريخي الثقافي من فلكلور وألعاب شعبية وأكلات تتميز بها مناطق المملكة.